ROMA (ITALPRESS) – Si sono svolti presso gli uffici della Federginnastica i sorteggi per le semifinali della Final Six di Ginnastica Ritmica, che assegnerà lo scudetto 2023, alla presenza del numero uno della FGI Gherardo Tecchi, del segretario generale Roberto Pentrella, della team manager dei piccoli attrezzi Paola Porfiri e delle referente per le relazioni internazionali Cristina Casentini. Le tre teste di serie dopo la regular-season di Serie A1 sono state inserite nei tre gironi e successivamente abbinate alle altre tre società che si sono qualificate per la finalissima al Pala Gianni Asti di Torino, che verrà trasmessa in diretta su La7 a partire dalle ore 14 domenica 30 aprile. Nel girone A si affronteranno Udinese e Polisportiva Varese; le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano sfideranno nel girone B le padrone di casa dell’Eurogymnica Torino – club del presidente Luca Nurchi che organizza la competizione grazie allo staff guidato da Marco Napoli e Tiziana Colognese – mentre il girone C vedrà una contro l’altra la Raffaello Motto di Viareggio e l’Armonia d’Abruzzo di Chieti.

Contestualmente si sono tenuti i sorteggi per determinare l’ordine di salita delle otto società che si cimenteranno nel playoff-playout di Serie B e C per decidere le ultime due squadre salve o promosse in B per l’anno prossimo. Come da estrazione, che è stata ripetuta in diretta per un errore di trascrizione nelle grafiche dei club, si vedranno in pedana: la 2° classificata della Zona Tecnica 1, Lazio Ginnastica Flaminio, Iris Firenze, Ginnica 3 Roma, la 2° classificata della Zona Tecnica 4, Ritmica 2000 Quartu Sant’Elena, la 2° classificata della Zona Tecnica 2 e la 2° classificata della Zona Tecnica 3.

