LIVIGNO (ITALPRESS) – L‘azzurra Lucia Dalmasso ha vinto il bronzo nello slalom parallelo gigante femminile di snowboard in corso a Livigno. Nella small final, ha battuto l’altra azzurra Elisa Caffont. L’oro è andato alla ceca Zuzana Maderova, argento all’austriaca Sabine Payer.

Lucia Dalmasso ha trasformato in realtà il sogno da bambina, il bronzo raccolto nel gigante parallelo dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 è l’apice – sin qui – della carriera della bellunese. “Ho iniziato a piangere sul podio e credo che non smetterò fino a stasera, ancora fatico a crederci e continuo a toccare la medaglia per vedere che sia davvero vera. Questa medaglia era un sogno ed ora che ci sono arrivata posso sognare ancora più in grande. La tavola in questi anni mi ha dato grandi emozioni: dopo che mi sono rotta i crociati non ci credevo più ed invece ho ricominciato a farlo ed ora non vedo l’ora di arrivare alle prossime olimpiadi, tra quattro anni. Questa medaglia è semplicemente tutto, non ci sono altre parole, è tutto. Dopo aver affrontato gli ottavi con Jasmin Coratti, speravo di non dover affrontare un’altra italiana ma purtroppo ho dovuto vedermela con Elisa Caffont. Questa medaglia la dedico a mio nonno, ai miei genitori, allo staff azzurro, ai miei allenatori, alla Guardia di Finanza che ha creduto in me”.

NIENTE MEDAGLIA PER GLI UOMINI

Roland Fischnaller e Mirko Felicetti sono stati eliminati nei quarti di finale di slalom gigante parallelo di snowboard rispettivamente dal coreano Kim e dallo sloveno Mastnak. Entrambi gli azzurri hanno sbagliato nella parte centrale del tracciato, nessun italiano si è qualificato per le semifinali.

Eliminati agli ottavi di finale Aaron March e Maurizio Bormolini. March è stato eliminato per 6 centesimi dallo sloveno Tim Mastnak, Bormolini è stato beffato dall’austriaco Benjamin Karl per 3 centesimi.

