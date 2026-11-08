ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince il Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L’emiliano chiude per la sesta volta sul gradino più alto del podio e precede al traguardo Marc Marquez (Ducati), secondo a 3″083 dalla testa, che non riesce a chiudere i conti per il decimo titolo e che rimanda la festa iridata o a Portimao o a Valencia. Completa il podio Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), davanti al compagno di marca Ai Ogura.

Quinta e sesta le Ktm di Enea Bastianini e Pedro Acosta, mentre è settimo Jorge Martin (Aprilia), che tiene duro nonostante i dolori al polso ma che scivola a meno 60 da Marc Marquez.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 41’29″173 alla velocità media

di 171.1 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 3″083

3. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 3″614

4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 4″885

5. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 6″948

6. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 7″413

7. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 14″023

8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 15″517

9. Johann Zarco (Fra) Honda a 16″257

10. Iker Lecuona (Esp) Ducati a 17″958

CLASSIFICHE MONDIALI

PILOTI

1. Marc Marquez (Esp) 431 punti

2. Jorge Martin (Esp) 371

3. Marco Bezzecchi (Ita) 357

4. Pedro Acosta (Esp) 309

5. Ai Ogura (Jpn) 294

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 282

7. Raul Fernandez (Esp) 258

8. Alex Marquez (Esp) 197

9. Francesco Bagnaia (Ita) 173

10. Enea Bastianini (Ita) 147

COSTRUTTORI

1. Ducati 569

2. Aprilia 561 punti

3. Ktm 363

4. Honda 190

5. Yamaha 105

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).