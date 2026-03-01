SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia vince il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La bergamasca ferma il cronometro sul tempo di 1’25″95 e centra la seconda vittoria in stagione, dopo quella sempre in superG in Val d’Isere lo scorso dicembre. Successo numero 28 in carriera per Goggia, che consolida la leadership nella classifica generale di disciplina.

Seguono la tedesca Emma Aicher (+0″24) e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0″31). Quinta a 0″77 Laura Pirovano, ottava a 0″99 Federica Brignone e 15esima a 2″15 Elena Curtoni.

A punti anche Asja Zenere, 24esima a 2″74, e Nicol Delago, 27esima a 2″80. Fuori dalla top 30 Sara Allemand (+3″10), Sara Thaler (+3″25) e Nadia Delago (+3″32). Caduta senza conseguenze per Roberta Melesi, scesa con il pettorale numero 2.

“Non pensavo di essere prima quando ho tagliato il traguardo perché ho sciato come ieri. Ho fatto un qualcosa in più sul muro, ma credo sia un ottimo risultato in ottica classifica di superG e la coppa rimane un sogno. Oggi ho fatto una gran gara attaccando dall’inizio alla fine. Ieri ero molto consapevole di aver sbagliato qualcosa. Penso di aver fatto tutto in maniera corretta”. Queste le parole, ai microfoni della Rai, di Sofia Goggia dopo la vittoria nel superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. “Terza in discesa, ieri sesta e oggi prima: è stato un weekend solido dove a livello di atteggiamento non sono mai mancata. Ho feeling anche in discesa, ma non ho avuto grandi occasioni per vincere se non a St.Moritz. Probabilmente il percorso tecnico fatto negli ultimi anni mi ha dato confidenza anche in superG”, aggiunge la bergamasca sull’ottima tre giorni in Andorra.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Sofia Goggia (Ita) in 1’25″95

2. Emma Aicher (Ger) a 0″24

3. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 0″31

4. Corinne Suter (Sui) 0″60

5. Laura Pirovano (Ita) 0″77

6. Ester Ledecka (Cze) 0″78

7. Alice Robinson (Nzl) 0″94

8. Federica Brignone (Ita) 0″99

9. Romane Miradoli (Fra) 1″43

9. Nina Ortlieb (Aut) 1″43

15. Elena Curtoni (Ita) a 2″15

24. Asja Zenere (Ita) 2″74

27. Nicol Delago (Ita) 2″80

34. Sara Allemand (Ita) 3″10

38. Sara Thaler (Ita) 3″25

41. Nadia Delago (Ita) 3″32

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1133 punti

2. Camille Rast (Sui) 963

3. Emma Aicher (Ger) 914

4. Sofia Goggia (Ita) 787

5. Alice Robinson (Nzl) 669

6. Paula Moltzan (Usa) 614

7. Sara Hector (Swe) 597

8. Lindsey Vonn (Usa) 590

9. Julia Scheib (Aut) 572

10. Lara Colturi (Alb) 467

14. Laura Pirovano (Ita) 385

20. Lara Della Mea (Ita) 303

31. Nicol Delago (Ita) 210

34. Elena Curtoni (Ita) 197

45. Roberta Melesi (Ita) 128

51. Federica Brignone (Ita) 101

59. Asja Zenere (Ita) 86

65. Martina Peterlini (Ita) 72

77. Nadia Delago (Ita) 55

94. Ilaria Ghisalberti (Ita) 25

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).