Darderi al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, Cerundolo battuto in due set

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Luciano Darderi si qualifica per il terzo turno al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, di scena sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Bye al primo turno, l’azzurro, numero 22 del ranking Atp e testa di serie numero 18, ha battuto in due set in poco più di un’ora di gioco l’argentino Juna Manuel Cerundolo col punteggio di 6-1 6-3. Per un posto negli ottavi Darderi se la vedrà con un altro Cerundolo, Francisco, 16esima forza del seeding.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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