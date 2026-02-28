ROMA (ITALPRESS) – Emma Aicher vince il primo dei due SuperG di Soldeu, in Andorra, gara valida per la Coppa del mondo femminile di sci alpino 2025/2026. La 22enne tedesca si impone nettamente con il tempo di 1’26″72, precedendo la neozelandese Alice Robinson (seconda, a 0″88) e la svizzera Corinne Suter (terza, a 0″98), vincitrice della discesa di ieri.

La migliore delle azzurre è Sofia Goggia, sesta a 1″32. Tutte in top 30 le altre azzurre arrivate al traguardo: Laura Pirovano è ottava (a 1″42), Federica Brignone è 15esima (a 2″17), Elena Curtoni è 18esima (a 2″51), Roberta Melesi è 21esima (a 2″88), Sara Allemand è 23esima (a 2″96), Nicol Delago è 24esima (a 3″18), Sara Thaler è 27esima (a 3″40) e Nadia Delago è 29esima (a 3″89). Non ha completato la prova Asja Zenere.

Paura per l’austriaca Ricarda Haaser, scesa con il pettorale numero 23 e caduta in pista dopo un salto. Per lei necessari i soccorsi, che hanno portato all’interruzione della gara per una decina di minuti.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Emma Aicher (Ger) in 1’26″72

2. Alice Robinson (Nzl) a 0″88

3. Corinne Suter (Sui) a 0″98

4. Ester Ledecka (Cze) a 1″14

5. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) a 1″17

6. Sofia Goggia (Ita) a 1″32

7. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) a 1″41

8. Laura Pirovano (Ita) a 1″42

9. Laura Gauche (Fra) a 1″59

10. Cornelia Huetter (Aut) a 1″84

15. Federica Brignone (Ita) a 2″17

18. Elena Curtoni (Ita) a 2″51

21. Roberta Melesi (Ita) a 2″88

23. Sara Allemand (Ita) a 2″96

24. Nicol Delago (Ita) a 3″18

27. Sara Thaler (Ita) 3″40

29. Nadia Delago (Ita) a 3″89

Dnf Asja Zenere

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1133 punti

2. Camille Rast (Sui) 963

3. Emma Aicher (Ger) 834

4. Sofia Goggia (Ita) 686

5. Alice Robinson (Nzl) 633

6. Paula Moltzan (Usa) 614

7. Sara Hector (Swe) 597

8. Lindsey Vonn (Usa) 590

9. Julia Scheib (Aut) 570

10. Lara Colturi (Alb) 467

17. Laura Pirovano (Ita) 340

20. Lara Della Mea (Ita) 303

30. Nicol Delago (Ita) 206

36. Elena Curtoni (Ita) 181

44. Roberta Melesi (Ita) 128

58. Asja Zenere (Ita) 79

64. Martina Peterlini (Ita) 72

68. Federica Brignone (Ita) 69

75. Nadia Delago (Ita) 55

94. Ilaria Ghisalberti (Ita) 25

103. Sara Allemand (Ita) 16

107. Giulia Valleriani (Ita) 13

110. Alice Pazzaglia (Ita) 12

110. Sara Thaler (Ita) 12

121. Giorgia Collomb (Ita) 8

131. Beatrice Sola (Ita) 5

