KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia si prende il superG di Kvitfjell, valido per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, e conquista la Coppetta di specialità 2025/2026. Quinta sfera di cristallo per la 33enne bergamasca, quattro in discesa e una in superG, che vola sulle nevi norvegesi e taglia il traguardo in 1’29″23 precedendo di 0″32 la svizzera Corinne Suter, seconda. Completa il podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, terza a 0″60.

La neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco per la Coppa, non va oltre il 16esimo posto a 2″41. Buona prova per di Elena Curtoni, ottava a 1″38. Fuori dalla top ten Laura Pirovano, 13esima a 2″17; Asja Zenere chiude 15esima a 2″32, Roberta Melesi 23esima a 3″66.

Dopo quattro Coppe di discesa (2018, 2021, 2022 e 2023), la fuoriclasse lombarda delle Fiamme Gialle, olimpionica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, succede nell’albo d’oro alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone (2021/22).

Tra maschile e femminile l’Italsci ha trionfato quattro volte nella specialità: al femminile le già citate Goggia e Brignone, mentre tra gli uomini a sollevare la sfera di cristallo nella disciplina sono stati Peter Runggaldier (1994-95) e Dominik Paris (2018-19).

“Sono molto felice, non è stata una stagione facile per me. Ho avuto dei momenti di forte pressione negli ultimi giorni, soprattutto nella mia testa. Ho avuto paura di non farcela o di commettere errori. Avevo dei dubbi, ma quando mi sono presentata al cancelletto mi sono ricordata delle mie qualità. Stava solo a me fare una bella gara, mi sono presa qualche rischio e vedere la luce verde al traguardo è stata una liberazione. Per essere una velocista completa bisogna avere sia la Coppa di discesa che quella di superG”. Queste le parole, ai microfoni di RaiSport, di Sofia Goggia dopo la vittoria della prima Coppa del Mondo di superG della carriera. “La stagione in discesa era stata deludente. Ho vinto un bronzo olimpico ma non sono mai riuscita a trovare confidenza, mi sono tolta un peso conquistando la Coppa di superG. Ho faticato tanto nelle ultime gare, sono state settimane intense e ho cercato di racimolare tutte le energie che mi erano rimaste”, aggiunge sulla sua stagione la 33enne bergamasca delle Fiamme Gialle, che ha conquistato a Kvitfjell l’ultimo superG dell’annata sportiva.

“È un weekend magico. Sofia si meritava la Coppa perché ha fatto una grandissima stagione. Io mi sono divertita in questo ultimo superG, anche se ero molto stanca”, i complimenti di Laura Pirovano, vincitrice della Coppa di discesa e oggi 13esima a 2″17. “È bellissimo far parte di questa squadra e faccio i complimenti alle ragazze. Peccato per l’errore in fondo perché mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera con un podio, ma non ho ancora deciso il mio futuro”, aggiunge Elena Curtoni, ottava a 1″38.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Sofia Goggia (Ita) in 1’29″23

2. Corinne Suter (Sui) a 0″32

3. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) a 0″60

4. Emma Aicher (Ger) a 0″61

5. Cornelia Huetter (Aut) a 0″84

6. Ester Ledecka (Cze) a 1″12

7. Ariane Raedler (Aut) a 1″19

8. Elena Curtoni (Ita) a 1″38

9. Malorie Blanc (Sui) a 1″45

10. Keely Cashman (Usa) a 1″55

13. Laura Pirovano (Ita) a 2″17

15. Asja Zenere (Ita) a 2″32

23. Roberta Melesi (Ita) a 3″66

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1286 punti

2. Emma Aicher (Ger) 1241

3. Camille Rast (Sui) 989

4. Sofia Goggia (Ita) 982

5. Alice Robinson (Nzl) 779

6. Laura Pirovano (Ita) 745

7. Paula Moltzan (Usa) 739

8. Julia Scheib (Aut) 672

9. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) 640

10. Cornelia Huetter (Aut) 620

23. Elena Curtoni (Ita) 360

26. Lara Della Mea (Ita) 335

30. Nicol Delago (Ita) 287

38. Asja Zenere (Ita) 189

41. Roberta Melesi (Ita) 174

57. Nadia Delago (Ita) 108

60. Federica Brignone (Ita) 101

75. Martina Peterlini (Ita) 72

90. Ilaria Ghisalberti (Ita) 38

94. Emilia Mondinelli (Ita) 33

103. Sara Allemand (Ita) 21

108. Sara Thaler (Ita) 18

108. Giulia Valleriani (Ita) 18

114. Alice Pazzaglia (Ita) 12

123. Giorgia Collomb (Ita) 8

134. Beatrice Sola (Ita) 5

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).