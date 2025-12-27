SEMMERING (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Julia Scheib vince lo slalom gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. L’austriaca trionfa sulle nevi di casa fermando il cronometro sul tempo di 1’56″46. Seconda la svizzera Camille Rast (+0″14) e terza la svedese Sara Hector (+0″40). Ai piedi del podio c’è la canadese Valerie Grenier (+0″77).
Miglior risultato in Coppa del Mondo per Lara Della Mea, che chiude settima a 1″76 appena davanti a Sofia Goggia, ottava a 1″88. Punti anche per Alice Pazzaglia, 27^ a 4″61. Caduta in seconda manche per Giorgia Collomb. Fuori in prima manche la grande favorita di giornata Alice Robinson.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Julia Scheib (Aut) in 1’56″46
2. Camille Rast (Sui) a 0″14
3. Sara Hector (Swe) a 0″40
4. Valerie Grenier (Can) a 0″77
5. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) a 1″36
6. Mikaela Shiffrin (Usa) a 1″45
7. Lara Della Mea (Ita) a 1″76
8. Sofia Goggia (Ita) a 1″88
9. Thea Louise Stjernesund (Nor) a 1″90
10. Lena Duerr (Ger) a 1″95
27. Alice Pazzaglia (Ita) a 4″61
LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO
1. Mikaela Shiffrin (Usa) 598 punti
2. Alice Robinson (Nzl) 484
3. Camille Rast (Sui) 423
4. Sofia Goggia (Ita) 404
5. Emma Aicher (Ger) 381
6. Julia Scheib (Aut) 380
7. Lindsey Vonn (Usa) 350
8. Paula Moltzan (Usa) 312
9. Sara Hector (Swe) 304
10. Lara Colturi (Alb) 302
19. Laura Pirovano (Ita) 163
21. Lara Della Mea (Ita) 151
30. Elena Curtoni (Ita) 107
41. Asja Zenere (Ita) 63
51. Nicol Delago (Ita) 51
58. Roberta Melesi (Ita) 44
90. Martina Peterlini (Ita) 11
94. Ilaria Ghisalberti (Ita) 9
105. Nadia Delago (Ita) 6
108. Sara Allemand (Ita) 5
110. Emilia Mondinelli (Ita) 4
110. Alice Pazzaglia (Ita) 4
