HAFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin imbattibile in slalom. La statunitense, già certa della Coppa di specialità, vola alle finali di Hafjell e centra il successo numero 110 in Coppa del Mondo, 73esimo in slalom, rifilando oltre un secondo alla concorrenza.

La 31enne di Vail ferma il cronometro sul tempo di 2’07” e lascia a 1″32 la svizzera Wendy Holdener. Emma Aicher è terza a 1″36 e resta matematicamente in gioco per la Coppa del Mondo generale, che vede Shiffrin in vetta a 1386 punti con un margine di 85 punti sulla 22enne tedesca, a cui servirà un’impresa nel gigante di domani per togliere la sesta sfera di cristallo all’americana.

Coppa di slalom già in archivio in favore di Shiffrin, che termina la stagione con 980 punti e nove gare vinte su dieci fra i pali stretti: unica eccezione la vittoria a Kranjska Gora di Camille Rast, seconda in classifica di disciplina con 538 punti. Terza Wendy Holdener (498) davanti a Katharina Truppe (441).

Italia protagonista anche in slalom: alla sesta gara in carriera in Coppa del Mondo la 17enne Anna Trocker termina nona (+2″87) con il miglior tempo di manche – alla pari di Truppe – e conquista i primi punti nel circuito Fis. “È stata una gara fantastica. Sono molto contenta di come è andata la seconda manche. Farò anche il gigante di domani e cercherò di fare del mio meglio”, le parole, ai microfoni di RaiSport, della classe 2008 di Bolzano.

Indietro sia in prima che in seconda manche Lara Della Mea, che non va oltre il 21esimo posto a 4″23 di ritardo dalla vetta. “È stata una bella stagione, oggi non è stata la mia gara. Un po’ meglio la seconda manche, ma non è bastato. Vedremo domani”, l’analisi dell’azzurra, 14esima in classifica di slalom con 139 punti, che domani sarà impegnata in gigante (prima manche ore 9.30, seconda ore 12.30) insieme a Sofia Goggia, Laura Pirovano, Asja Zenere e la stessa Trocker, per l’ultima gara della stagione 2025/2026.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Mikaela Shiffrin (Usa) in 2’07″61

2. Wendy Holdener (Sui) a 1″32

3. Emma Aicher (Ger) a 1″36

4. Katharina Truppe (Aut) a 1″67

5. Paula Moltzan (Usa) a 1″85

6. Anna Swenn Larsson (Swe) a 2″28

7. Sara Hector (Swe) a 2″40

8. Caitlin McFarlane (Fra) a 2″59

9. Anna Trocker (Ita) a 2″87

10. Marion Chevrier (Fra) a 3″06

21. Lara Della Mea (Ita) a 4″23

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1386 punti

2. Emma Aicher (Ger) 1301

3. Camille Rast (Sui) 1009

4. Sofia Goggia (Ita) 982

5. Paula Moltzan (Usa) 784

6. Alice Robinson (Nzl) 779

7. Laura Pirovano (Ita) 745

8. Julia Scheib (Aut) 679

9. Sara Hector (Swe) 642

10. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) 640

23. Elena Curtoni (Ita) 360

26. Lara Della Mea (Ita) 335

31. Nicol Delago (Ita) 287

38. Asja Zenere (Ita) 189

43. Roberta Melesi (Ita) 174

59. Nadia Delago (Ita) 108

61. Federica Brignone (Ita) 101

75. Martina Peterlini (Ita) 72

90. Ilaria Ghisalberti (Ita) 38

94. Emilia Mondinelli (Ita) 33

97. Anna Trocker (Ita) 29

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).