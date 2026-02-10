MILANO (ITALPRESS) – Breezy Johnson, oro nella discesa due giorni fa, è in testa dopo la discesa valida per la combinata femminile olimpica. L’americana ha chiuso con il tempo di 1.36.59, precedendo l’austriaca Ariane Raedler (1.36.65) e l’azzurra Laura Pirovano, terza a 0″27, in coppia con Martina Peterlini, attesa adesso nello slalom. Decima l’azzurra Nicol Delago (1.37.75).

Sfortunata Sofia Goggia, caduta per fortuna senza conseguenze. “Sono scivolata. Oggi in partenza non sono riuscita a ricreare la stessa tensione necessaria per performare bene in gara, nonostante fossi molto serena e stessi molto bene. Ero concentrata sulle cose da fare in pista, il primo salto lo avevo passato molto bene, l’errore è stato sullo Scarpadon, sono saltata tanto, ho curvato per recuperare un po’ la linea ma non avevo il punto di corda della curva anche se ho gestito bene la scivolata”, ha detto la 33enne bergamasca, che si dice dispiaciuta per Lara Della Mea, che avrebbe dovuto disputare la manche di slalom: “un conto è correre per se stessi, un altro correre per un altro compagno. Il primo pensiero è stato per lei, avrebbe potuto provare la pista per lo slalom, l’avrebbe aiutata”. “Ho forse bisogno di recuperare un attimo le energie, sono passati solo due giorni dalla gara di domenica – ammette la Goggia – Non cerco scuse, ma non essere riuscita a ricreare quella tensione dentro di me è stato dato da un dispendio energetico nei giorni scorsi molto importante. Ora ci focalizziamo sul super-G. Recupererò un po’ di energie, faremo due curve di super-G domani e poi facciamo la gara. Al di là dei risultati in questa stagione mi sono sentita meglio in supergigante che in discesa. I risultati condizionano ma condizionano anche le piste su cui fai le discese. Il super-G mi è entrato di più rispetto alla discesa quest’anno”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).