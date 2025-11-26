Ristorazione, boom della spesa dei visitatori stranieri

ROMA (ITALPRESS) - La spesa dei turisti stranieri nei ristoranti, nei bar e nei pubblici esercizi italiani continua a crescere. Nel 2024 i visitatori internazionali hanno speso 12,08 miliardi di euro, con un aumento del 7,5% rispetto all’anno precedente. Le anticipazioni per il 2025 indicano un ulteriore incremento: la stima è di 12,68 miliardi, pari a un +5%. L’enogastronomia si conferma uno dei fattori decisivi nella scelta dell’Italia come destinazione. I viaggi legati al cibo e al vino generano oggi 9 miliardi di euro di spesa diretta, cifra che testimonia come la cucina italiana sia ormai un vero driver del turismo. Secondo le analisi Fiepet Confesercenti, l’eventuale riconoscimento della cucina italiana come patrimonio mondiale UNESCO potrebbe amplificare questo trend. La proiezione indica un aumento tra il 6% e l’8% delle presenze turistiche nei primi anni successivi al riconoscimento, fino a 18 milioni di arrivi aggiuntivi in due anni. Sul fronte interno, però, emergono anche criticità. Una impresa della ristorazione su due fatica a trovare personale qualificato, con un divario crescente tra domanda e offerta di competenze. La carenza non riguarda solo il numero di candidati, ma anche la formazione, sempre più determinante per sostenere un settore in piena trasformazione. gsl