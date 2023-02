Risparmio, in Italia 3.200 miliardi senza alcun rendimento

Far superare timori e diffidenze verso l'attività finanziaria, che contribuiscono a frenare la crescita del Paese. È uno dei ruoli chiave del consulente finanziario, figura che accompagna i risparmiatori nelle loro scelte di investimento. Se ne è discusso a Milano in occasione del convegno “Il valore della consulenza per famiglie, imprese e Paese”, organizzato da Wall Street Italia, in collaborazione con BlackRock, Invesco, Pimco e Schroders. sat/gsl