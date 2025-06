Risiko bancario, Messina “Non posizionerò Intesa Sanpaolo nel caos”

MILANO (ITALPRESS) - "Non ho nessuna intenzione di posizionare la banca in questi combattimenti veramente da Far West italiano. L'ho già detto più volte, e devo dire mi sono pure stufato, cioè quello che sta accadendo io giudico veramente un caos e confusione". Così il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, intervenendo a Milano a margine dell'evento "Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza" promosso da Osservatorio Permanente Giovani-Editori in partnership con Intesa Sanpaolo, sul risiko bancario attualmente in corso. xh7/ads/mca1