Rischi cyber, aumentarne la consapevolezza è una necessità strutturale

ROMA (ITALPRESS) - "I rischi informatici sono un argomento complesso: il rischio cyber è difficilmente percebile subito. Aumentare la consapevolezza deve essere visto come una misura strutturale necessaria". Lo ha detto Bernardo Palazzi, Advisor for Awarness Division, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ospite di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. fsc/gsl