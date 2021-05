NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Due riscatti e una conferma. Questi i verdetti delle tre partite valide per i playoff Nba disputate nella notte italiana. Perdono gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari, battuti dai Knicks che si impongono in casa 101-92 riportando la serie sull’1-1. Il protagonista del match è Derrick Rose che, dalla panchina, mette a referto 26 punti ed è il miglior realizzatore dei suoi. Doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi per Julius Randle, ne fa 15 anche Bullock, sono 13 quelli di Barrett, 11 per Burks. Tra gli Hawks serata non certamente positiva per il “Gallo” che non riesce a incidere, facendo registrare al suo attivo 6 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, ma anche tante conclusioni fallite nei 30 minuti di gioco. Il migliore di Atlanta è Trae Young con i suoi 30 punti, ne fanno 18 a testa Hunter e Bogdan Bogdanovic, 10 Huerter.

Subito in parità anche la sfida tra Utah e Memphis con i Jazz che si impongono 141-129, portando l’intero quintetto iniziale in doppia cifra con i 25 punti di Mitchell, i 21 di Gobert (per lui anche 13 rimbalzi), i 20 di Conley, i 18 di Bojan Bogdanovic e i 14 di O’Neale. Dalla panchina ne arrivano 16 da Clarkson e 14 da Ingles.

I Grizzlies, dunque, si arrendono nonostante uno strepitoso Ja Morant che mette a referto 47 punti (anche 7 assist), ma non basta per evitare l’1-1 nella serie, così come non sono sufficienti i 23 di Brooks, i 18 di Valanciunas, i 16 di Jackson Jr e gli 11 di Anderson.

L’unica squadra che riesce a confermare la vittoria di gara-1 è Philadelphia che si porta sul 2-0 nella serie, battendo 120-95 Washington con i 22 punti a testa di Embiid e Simmons con quest’ultimo che sfiora la tripla doppia mettendo a referto anche 9 rimbalzi e 8 assist. Diciannove punti e 9 rimbalzi per Harris, 13 per Korkmaz e 10 per Maxey. Tra i Wizards è Bradley Beal il migliore con 33 punti, ne fa 11 Hachimura, doppia doppia da 10 punti e 11 assist per Westbrook, ma anche un infortunio alla caviglia che preoccupa, mentre dalla panchina arrivano 11 punti per Gafford e 10 per Smith.

