ROMA (ITALPRESS) – Seguendo il criterio della contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 38esima e ultima giornata di campionato. Domenica 24 maggio si disputeranno alle ore 20.45 cinque partite, quelle che mettono in palio la salvezza e la Champions League: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Venerdì (ore 20.45) l’anticipo tra Fiorentina e Atalanta, sabato Bologna-Inter (18) e Lazio-Pisa (20.45).
LA PROGRAMMAZIONE
Fiorentina – Atalanta (22/05, ore 20.45)
Bologna – Inter (23/05, ore 18)
Lazio – Pisa (23/05, ore 20.45)
Parma – Sassuolo (24/05, ore 15)
Napoli – Udinese (ore 18)
Cremonese – Como (ore 20.45)
Lecce – Genoa (ore 20.45)
Milan – Cagliari (ore 20.45)
Torino – Juventus (ore 20.45)
Verona – Roma (ore 20.45)
– foto IPA Agency –
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