OTTAWA (CANADA) (ITALPRESS) – Dopo la secca sconfitta all’esordio con la Francia, l’Italvolley di Ferdinando De Giorgi trova la prima vittoria in Volleyball Nations League contro i campioni del mondo della Polonia, battuti con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-23, 25-20, 25-20). Serviva una reazione e reazione è stata con gli azzurri che hanno mostrato carattere e voglia in campo di fronte ad una Polonia che ha giocato una buona pallavolo. Sugli scudi ancora Romanò, 16 i punti realizzati, gli stessi di Bottolo. Nel corso del match spazio per tutti i centrali con Mosca e Vitelli in campo per Cortesia e Galassi. Dall’altra parte non sono bastati i 19 punti di Butryn per una Polonia che non è riuscita a tener testa ad un’Italia sicuramente scesa in campo dopo aver studiato bene cosa non ha funzionato nella gara con la Francia. La vittoria contro la Polonia fa punti e morale in un avvio di VNL sicuramente non semplice per l’Italia contro avversarie di ottimo livello. La Nazionale tornerà in campo domani, sabato, alle 19.00 locali (l’1.00 di domenica in Italia) contro i padroni di casa del Canada.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com