MILANO (ITALPRESS) – Risale il contagio in Lombardia, dove oggi i nuovi positivi al coronavirus sono 170 (ieri erano 88), di cui 53 a seguito di test sierologici effettuati a Bergamo e 84 ‘debolmente positivì. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici. Ad aumentare sono anche i decessi, oggi 22 contro i 7 di ieri, per un numero complessivo di 16.608.

Gli attualmente positivi calano, -235, (totale 11.992 ) e aumentano i dimessi 383 (totale complessivo 64.831). Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (48 in totale) mentre diminuiscono i ricoverati negli altri reparti.

Nelle ultime 24 ore aumentano i nuovi positivi al coronavirus nel Bergamasco, oggi 79 casi contro i 15 di ieri, mentre il trend resta stabile nel Milanese, con 28 casi rispetto ai 29 di ieri. Calano i casi nella Provincia di Mantova, oggi 6 casi rispetto ai 10 di ieri. Nel Bresciano oggi i casi sono 24 contro i 14 di ieri. Per quanto riguarda le altre province lombarde i casi rispetto a ieri sono 8 a Como, 6 a Cremona, 1 a Lecco, 1 a Lodi, 4 Monza Brianza, 5 a Pavia, 6 a Sondrio, 1 a Varese.

