Riqualificazione Quarticciolo, Rocca “Recuperato antico volto progetto Nicolini”

ROMA (ITALPRESS) - “Viene recuperato l’antico bellissimo volto della progettazione dell’architetto Nicolini. Gli interventi andranno a toccare circa 1500 appartamenti". Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo la firma insieme al commissario straordinario Fabio Ciciliano in merito alla riqualificazione del Quarticciolo. "È un numero cospicuo di immobili, 78 dei quali oggi completamente inagibili. Altri 500 saranno oggetto di interventi mirati per le condizioni critiche in cui versano. Poi ci sono 300 alloggi che sono oggetto di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche". Infine, ha fatto riferimento, inoltre ai "600 alloggi che vedranno finalmente una centrale termica adeguata che consentirà un risparmio nella gestione degli immobili”. Il Comune di Roma "ha stanziato le sue risorse, oggi, invece parliamo del protocollo che abbiamo siglato con il governo. Quindi, non c'è nessuna polemica con il Comune di Roma. Qui parliamo del recupero dei nostri immobili". Così ha risposto il presidente della Regione Lazio, alla domanda sull'assenza di un qualche rappresentante del comune capitolino, in occasione della firma del protocollo per la riqualificazione del Quarticciolo. "Questo è un accordo che facciamo con la struttura commissariale del governo, per completare l'intervento, toccando gli immobili Ater, di proprietà della Regione Lazio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è perfettamente informato e penso che possa esserne contento, perché l'intervento migliora la qualità di vita dei cittadini". xl5/vbo/mca3