MILANO (ITALPRESS) – Riparte “Sempre aperti a donare” per offrire un sostegno concreto, in tutta Italia, alle persone più fragili, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali. L’iniziativa benefica di McDonald’s si pone infatti l’obiettivo di dare una risposta tangibile con un piccolo ma significativo gesto: donare non solo un pasto caldo, ma anche un momento di conforto e di convivialità a chi vive in condizioni difficili e precarie.

La nuova edizione punta, entro maggio 2025, a offrire 250.000 mila pasti caldi per arrivare così al traguardo di 1 milione di pasti donati dal lancio dell’iniziativa, avvenuto nel 2020. “Sempre aperti a donare” infatti è il progetto di McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald nato durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 4 edizioni ha permesso di donare oltre 750mila pasti caldi lungo tutto il Paese.

“Come confermano gli ultimi dati Istat, il fenomeno della povertà assoluta in Italia, che oggi tocca 2,2 milioni di famiglie e quasi 5,7 milioni di individui, è quanto mai attuale e urgente. In un contesto così complesso, sentiamo forte la responsabilità di offrire un supporto concreto alle comunità locali e alle persone più fragili. Per McDonald’s, che ha l’accessibilità economica nel proprio DNA, iniziative come questa rappresentano un gesto di vicinanza e conforto per chi vive momenti di difficoltà” ha commentato Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia.

Giuseppe Pisani, Presidente di Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald, ha aggiunto: “Come Fondazione Ronald siamo da sempre a fianco di chi si trova in difficoltà: da 25 anni in Italia, attraverso le nostre strutture, diamo ospitalità alle famiglie dei bambini in cura in ospedali lontani dalla città di provenienza. Per questo siamo davvero felici e orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla nuova edizione di questa speciale iniziativa dedicata ai più fragili. Un progetto che quest’anno si pone un obiettivo davvero importante, che ci porterà al traguardo del milione di pasti donati nelle cinque edizioni”.

Secondo l’ultimo report Istat 2023, il fenomeno della povertà assoluta si mantiene più alta nel Mezzogiorno (dove coinvolge oltre 859mila famiglie, 10,2%), seguita dal Nord-ovest (8,0%, 585mila famiglie) e Nord-est (7,9%, 413mila famiglie), mentre il Centro conferma i valori più bassi (6,7%, 360mila famiglie). Numeri che evidenziano quanto il fenomeno sia capillare in tutta Italia e come possano essere importanti progetti di sostegno come “Sempre aperti a donare”.

“Desideriamo ringraziare McDonald’s per aver scelto Banco Alimentare anche per questa nuova edizione, la quinta, di “Sempre Aperti a Donare”, una iniziativa avviata nel periodo del Covid per trasmettere vicinanza a chi si trovava più in difficoltà e proseguita fino ad oggi come gesto generoso di condivisione e sostegno alle comunità locali, offrendo pasti e sollievo a chi ne ha più bisogno”, ha affermato Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare ETS.

Roberto Zuccolini, portavoce della Comunità di Sant’Egidio, ha dichiarato: “Il numero delle persone povere ha raggiunto livelli mai registrati negli ultimi dieci anni e la solitudine, in cui vivono molti anche in Italia, aumenta la fatica ad andare avanti. E’ necessario quindi allargare iniziative solidali come questa per offrire una risposta concreta a chi è più vulnerabile e in difficoltà”.

Sempre aperti a donare è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.

