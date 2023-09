BOLOGNA (ITALPRESS) – Un campionato in crescita, che però non si accontenta. E’ stato il parquet del Paladozza di Bologna la cornice scelta dalla Lega Basket Serie A per presentare la stagione oramai alle porte, che ha avuto come antipasto la Frecciarossa Supercoppa vinta dalla Virtus Segafredo su Brescia. Primo incontro di stagione per il campionato 2023-24 – ancora targato UnipolSai – sarà l’anticipo, sabato alle 20.30, tra la Dolomiti Energia Trentino e la neopromossa Vanoli Cremona. A fare gli onori di casa il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che come Comune ha messo a disposizione il PalaDozza “a tutto il Paese perchè noi amiamo il basket e quindi Bologna vuole fare sempre qualcosa di più, tanto che proprio qui stiamo allestendo gli spazi del futuro museo del basket italiano, finanziati interamente dal settore pubblico assieme alla Regione Emilia-Romagna”. Poi è toccato al presidente della LBA Umberto Gandini illustrare i numeri di un campionato sempre più in espansione. “L’ultima stagione – le sue parole – ha evidenziato il raggiungimento dei livelli di affluenza preCovid, con un girone di ritorno che ha sfiorato le 4.000 presenze di media salendo a 6.591 nei playoff scudetto culminati con una emozionante serie di finale conclusa dopo 7 gare che ha attirato oltre 11 mila spettatori di media”. L’aumento dell’interesse è stato evidenziato dalla ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, secondo la quale gli interessati alla Serie A di basket sono cresciuti del 51% tra il giugno 2019 e il giugno 2023, passando da 10,8 a oltre 16 milioni. La ricerca segnala inoltre un aumento del pubblico femminile cresciuto di 2 punti percentuali negli ultimi 4 anni arrivando a toccare il 40% del totale.

Poi alcune novità di questa stagione, come la riduzione a cinque gare per le finali scudetto per venire incontro alle esigenze della Nazionale che sarà impegnata nel Preolimpico in vista di Parigi 2024: “Come LBA – ha continuato Gandini – cercheremo di seguire questa stagione nel modo più capillare possibile sui nostri canali digitali che registrano una continua crescita, confermata dai numeri con oltre 180 milioni di visualizzazioni dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023”. Inoltre è stato annunciata la nuova formula del Fantabasket e l’apertura di un canale verificato su WhatsApp che ha fatto di LBA la prima lega sportiva italiana a sbarcare su questa piattaforma.

Tutte le partite saranno offerte da Dazn dopo l’acquisizione di Eleven Sports: “Da quest’anno trasmetteremo in live streaming sulla nostra App, complessivamente solo per il basket, oltre 900 partite, di cui un terzo circa relative al massimo campionato italiano”, ha commentato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

Rimarrà anche la partita su Warner Bros Discovery che garantirà l’esposizione satellitare su Eurosport e quella “free to air” su DMax e Nove. Da segnalare inoltre i dati di ascolto della Frecciarossa Supercoppa 2023, competizione che ha totalizzato 170.000 spettatori su Nove, DMax ed Eurosport, con uno share dell’1,4%. A proposito della coppa Italia, “una delle novità della edizione 2024 sarà l’allargamento anche al mondo del basket femminile – ha affermato ancora Gandini – con la disputa sul parquet del PalaAlpitour della Final Four della LBF nella settimana della nostra Final Eight”. In più la LBA conferma la organizzazione della Next Gen Cup (giunta alla sua quinta edizione) che quest’anno vedrà impegnate le formazioni Under 19 della Serie A nelle due fasi di qualificazione: prima a Varese dal 30 ottobre al 1° novembre e poi a dicembre a Biella (26-28 dicembre) per concludersi con la Final Eight di Trento (22-24 febbraio). Infine, anche in questa stagione, LBA sarà affiancata da Infront Italy per la gestione in esclusiva dei diritti marketing, sponsorship, betting e digitali. Un accordo che proprio oggi l’Assemblea della Lega Basket ha esteso sino al 2030 a conferma degli importanti risultati ottenuti in questi primi 3 anni di partnership.

– foto ufficio stampa LBA –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]