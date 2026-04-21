Nba Playoffs, vincono Cavs, Hawks e Timberwolves. Wembanyama eletto all’unanimità miglior difensore dell’anno

ROMA (ITALPRESS) – Tre le partite dei playoff Nba giocate nella notte italiana tra lunedì e martedì, ma la notizia è un’altra. Victor Wembanyama è infatti il primo giocatore a essere eletto all’unanimità come miglior difensore dell’anno. Battuta, anzi stracciata, la concorrenza di Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) e Ausar Thompson (Detroit Pistons). ‘Wemby’, 22 anni, è il più giovane di sempre ad aggiudicarsi il premio, ed è il primo giocatore dei San Antonio Spurs a vincerlo da Kawhi Leonard nel 2016. Merito del successo, una regular season da 197 stoppate (nessuno ha fatto meglio) e una media di 9.5 rimbalzi difensivi a partita, dietro soltanto al serbo Nikola Jokic. “Sono molto felice di questo riconoscimento e sono davvero orgoglioso di essere il primo vincitore all’unanimità”, le parole di Wembanyama, prima scelta al Draft del 2023.

Tornando al campo, nella notte arriva il raddoppio dei Cleveland Cavaliers nella serie con i Toronto Raptors, grazie al successo per 115-105. A trascinare i Cavs il terzetto formato da Donovan Mitchell, 30 punti a referto, James Harden, fermatosi a 28, ed Evan Mobley, protagonista di una serata da 25 punti. Per i padroni di casa si tratta della quarta stagione nella quale almeno tre giocatori raggiungono quota 25 punti nella stessa partita dei playoff. Ai canadesi non basta uno Scottie Barnes da 26 punti.

Super rimonta dei Minnesota Timberwolves, che superano i Denver Nuggets per 119-114 e pareggiano la serie dopo la sconfitta in gara-1. Dopo una partenza con il freno a mano tirato, che li vede andare sotto fino a raggiungere i 19 punti di distacco, gli ospiti agganciano gli avversari giocando un grande secondo tempo e chiudendo a +5 grazie ai 30 punti di Anthony Edwards e ai 24 di Julius Randle.

Sull’1-1 anche la serie tra gli Atlanta Hawks e i New York Knicks, sconfitti nella notte per 107-106. Decisivo l’ultimo quarto, nel quale gli Hakws recuperano i 12 punti di svantaggio andando a vincere di misura complice un finale di partita horror della squadra di New York, che totalizza soltanto 15 punti nella frazione conclusiva. Grande serata per CJ McCollum, autore di 32 punti e 6 assist per Atlanta.

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