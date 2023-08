ROMA (ITALPRESS) – Il successo del Mondiale di qualifica olimpica di Milano2023, da poco consegnato agli archivi, sarà il punto di (ri)partenza. Il giro d’Italia della grande scherma internazionale sta per cominciare. Il clou, dal 3 all’8 ottobre, è ovviamente rappresentato dal secondo Campionato del Mondo “italiano” di quest’anno, quello di scherma paralimpica di Terni2023. Ma ancor prima della kermesse iridata in carrozzina, che godrà della copertura televisiva RAI in tutte le sei giornate di gare, l’Italia sarà centro di un’intensa e affascinante attività internazionale, che si dipanerà in tutta la stagione alle porte.

Il 30 settembre e il 1° ottobre la prima tappa è a Napoli, che nello stesso weekend ospiterà pure la Cerimonia delle Onorificenze e la Festa della Scherma organizzate dalla FIS. La città partenopea, infatti, sarà sede delle prove di spada del Circuito Europeo Under 17, un grande appuntamento che fungerà anche da “test event” per gli Europei Cadetti e Giovani 2024.

Da Napoli a Cagliari dove, dopo i tanti apprezzamenti dello scorso anno, tornerà la Coppa Europa per Club dal 6 all’8 ottobre. Anche per il capoluogo sardo la prestigiosa kermesse continentale per Società sarà preludio di un altro evento di cartello, i Campionati Italiani Assoluti del prossimo giugno. L’autunno internazionale della scherma italiana si chiuderà il 21 e 22 ottobre a Brindisi, location per la prima volta della Coppa del Mediterraneo Under 23, manifestazione in costante crescita dopo le due edizioni svolte a Carrara.

Il 2024, poi, si aprirà con la prova di Coppa del Mondo Under 20 di Udine, dal 4 al 7 gennaio, con il meglio del panorama giovanile del fioretto e della spada in pedana in una tappa diventata ormai centrale nel calendario FIE di categoria. Un mese e mezzo dopo, dal 22 al 29 febbraio, spazio ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di Napoli, spettacolo assicurato con in palio 12 titoli continentali Under 20 e altrettanti Under 17.

Dalle promesse per il futuro ai super-campioni del presente il passo sarà breve: dal 9 all’11 febbraio, infatti, i riflettori più abbaglianti torneranno ad accendersi su Torino, per il prestigioso Grand Prix Inalpi di fioretto, unica tappa GP nel Vecchio Continente per la specialità in cui l’Italia è stata assoluta protagonista all’ultimo Mondiale di Milano. Non mancherà ovviamente Padova, con la “classicissima” della sciabola internazionale: il Trofeo Luxardo, la prova di Coppa del Mondo più antica e attesa dagli sciabolatori d’ogni Paese, in questa stagione dà appuntamento dal 1° al 3 marzo, anche con competizioni a Squadre importantissime per la qualifica olimpica.

Come sempre negli anni dei Giochi, infine, la grande tappa italiana di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, la Leaning Tower di Pisa, che si svolgerà a novembre, dal 7 al 10, poche settimane dopo le Paralimpiadi di Parigi2024.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]