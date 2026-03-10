Ripamonti “Progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo” un ponte tra Italia e Brasile”

GENOVA (ITALPRESS) – È stata inaugurata ieri la prima Lanterna del progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”, l’iniziativa ideata da Regione Liguria per rafforzare il forte legame con le comunità liguri d’oltreoceano che vedrà la realizzazione di diverse reinterpretazioni artistiche del simbolo della città di Genova in diversi Paesi del Sud America. La prima Lanterna ha trovato spazio a Poços de Caldas, nello Stato di Minas Gerais in Brasile. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’assessore all’Emigrazione Paolo Ripamonti, del sindaco di Poços de Caldas Paulo Ney de Castro Jr, della presidente dell’associazione Circulo Italo-Brasileiro do Minas Gerais Elaine Piva, dell’architetto Andre Luiz Civitarese (progettista del monumento), di tante autorità locali e di una nutrita rappresentanza della comunità italiana e ligure residente nella zona. “L’inaugurazione della prima Lanterna è stata molto emozionante, anche perché le persone nel pubblico erano tutte di discendenza italiana e ligure – dichiara l’assessore Ripamonti -. Spero che questo monumento sia un modo per sentirsi più vicini alle loro radici e alla loro terra d’origine: questa Lanterna vuole essere un ponte La Liguria e il Brasile. Ringrazio in particolare il sindaco di Poços de Caldas per averci dato uno spazio sul quale mettere questa meravigliosa rappresentazione della nostra della nostra Liguria”.

“Poços riceve un grande regalo, un regalo per ringraziare tutta l’immigrazione italiana che ha aiutato a costruire la nostra città e ha giocato un ruolo fondamentale affinché Poços fosse oggi una delle città più unite del nostro paese – commenta il sindaco di Poços de Caldas Paulo Ney de Castro Jr -. Questo monumento è un simbolo dell’unione del popolo brasiliano e il popolo italiano, simboleggiando i legami della nostra regione e della nostra città con i popoli della Liguria”. “È stato molto bello poter ricevere la delegazione ligure e poter dialogare riguardo a possibili collaborazioni – dichiara José Carlos Trinca Zanetti, segretario del governo del comune di Poços de Caldas -. Tra l’Italia e il Brasile, specificamente con il nostro comune, abbiamo espresso il nostro obiettivo che è quello di cercare aziende italiane affinché vengano a investire nel nostro territorio, un’idea che è stata ben accolta dai rappresentanti italiani e che speriamo possa essere realizzato il più presto possibile”.

La giornata è poi proseguita con un incontro istituzionale presso il Municipio di Poços de Caldas e un incontro pubblico per raccontare il progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”. La delegazione della Regione Liguria ha poi visitato alcune realtà simboliche della città, come il negozio di vetro Ca’ d’Oro, gestito da una famiglia di discendenza italiana (veneta e di Pegli). A seguire si è svolta una visita alla Fazenda Marianna, storica azienda produttrice di caffè con oltre cento anni di storia, e al Parco del Cristo. Il progetto ‘Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo” prende ispirazione dalla Lanterna di Genova, simbolo della città e ultimo riferimento visivo per migliaia di emigranti, non solo liguri, prima della partenza verso le Americhe. “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo” si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dell’identità ligure e di rafforzamento delle relazioni internazionali, con l’obiettivo di trasformare la memoria dell’emigrazione in una leva culturale, turistica ed economica per il futuro.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).