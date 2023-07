MILANO (ITALPRESS) – Rio Mare, brand di Bolton Food, sostiene l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi e rinnova la partnership con la Summer School “Climate change & sustainable development, clean oceans and safeguard of the seas”, che si è tenuta a Marettimo (TP) dal 9 al 17 luglio. Il progetto, giunto alla sua terza edizione, si rivolge ai giovani per sensibilizzarli sulla salvaguardia dei mari e sulla riduzione dell’impatto dell’uomo sul pianeta attraverso escursioni, lezioni frontali e lavori di gruppo.

La Summer School è un programma rivolto ai giovani dai 14 ai 18 anni provenienti dall’Italia e dall’estero, che prevede lezioni, incontri formativi ed escursioni o esperienze pratiche via terra e mare, in cui i ragazzi possono confrontarsi e approfondire importanti tematiche, come la tutela dell’ambiente marino tramite la costituzione di aree marine protette, le politiche di sviluppo sostenibile, l’inquinamento da plastiche (dalle microplastiche alla tutela dei mari), le attività di ricerca National Geographic e le iniziative dell’AMP.

Tra gli incontri organizzati, i giovani attivisti hanno avuto la possibilità di partecipare a due momenti formativi a cura di Luciano Pirovano – Global Sustainable Development Director di Bolton Food: oltre a scoprire i progetti e l’impegno di Rio Mare per la pesca e un futuro più sostenibili, i ragazzi sono stati coinvolti in una tavola rotonda in cui sono stati chiamati a essere “Responsabili della sostenibilità per un giorno” e hanno potuto condividere le loro idee e le loro proposte per affrontare le grandi minacce di oggi.

Accompagnati dai National Geographic Explorer, Giovanni Chimienti – Biologo Marino, Università degli Studi di Bari – e Martina Capriotti – Biologa Marina esperta in inquinamento acquatico, ricercatrice presso l’Università del Connecticut, inoltre, i giovani partecipanti alla hanno potuto visitare il centro europeo di avvistamento della foca monaca e il centro di recupero per tartarughe marine Caretta caretta a Favignana (TP) e fare snorkelling sopra grandi praterie di Posidonia.

La Summer School di Marettimo è organizzata con il patrocinio del Comune delle Isole Egadi, in collaborazione con Area Marina Protetta delle Isole Egadi, con il supporto di Rio Mare e la partecipazione di National Geographic.

“Ci impegniamo per promuovere la tutela dell’ambiente e la salvaguardia degli oceani attraverso la collaborazione con diverse realtà che perseguono lo stesso obiettivo per un mondo più sostenibile. La partnership con AMP Egadi è un esempio concreto di questo impegno, che si spinge anche a educare e sensibilizzare su tematiche fondamentali come la lotta al climate change, la tutela della biodiversità”, ha dichiarato Luciano Pirovano, Global Sustainable Development Director di Bolton Food. “In questo senso crediamo sia fondamentale promuovere programmi come la Summer School di Marettimo per coinvolgere le nuove generazioni affinchè diventino portavoce dell’importanza di agire insieme per proteggere il Pianeta”.

“La partnership tra Rio Mare e l’Area Marina Protetta delle Egadi è un esempio unico di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato”, ha aggiunto Salvatore Livreri Console, Direttore AMP Isole Egadi. “Insieme ci siamo posti l’obiettivo di proteggere il nostro mare attraverso un’iniziativa come la Summer School che educa i più giovani alla sostenibilità e trasmette loro il valore della conservazione marina e della salvaguardia del ambiente per garantire un futuro migliore”.

