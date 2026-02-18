Rinvenuto il cadavere di una donna a Scandicci, è stata decapitata

FIRENZE (ITALPRESS) – Il cadavere della donna rinvenuto nella tarda mattinata di oggi nell’area ex Cnr di Scandicci (Firenze), sarebbe di una clochard. Quest’ultima sarebbe stata anche decapitata. A rinvenire il corpo della donna sarebbero stati altri senza tetto presenti in zona. La Procura della Repubblica di Firenze indaga per omicidio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).