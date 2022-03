DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Alex Rins su Suzuki fa la parte del leone nelle seconde libere del GP del Qatar, prima prova del Mondiale della motoGp. Tempo di 1.53.432 per il catalano, che sul tracciato di Losail ha inanellato una serie di “caschi rossi” mettendo in fila i connazionali Marc Marquez (Honda, in ritardo di 0.035) e Ioan Mir (0.147), quest’ultimo anche suo compagno di scuderia. Quinto e dietro Martin il primo degli italiani, Franco Morbidelli, autore di un’eccellente rimonta nei minuti finali. A completare la top 10 Miller, Aleix Espargaro, Quartararo, Pol Espargaro e Bagnaia. Scivolata senza conseguenze in Curva 1 per Luca Marini, fratellastro di Valentino Rossi.

(ITALPRESS).

