Rinnovabili, Magaldi “Investire sull’industria europea”

"Per evitare di dipendere dal mercato asiatico è necessario investire sulla manifattura europea ma anche trans-atlantica: abbiamo le competenze, serve il coraggio di creare strutture e fabbriche". Lo afferma Letizia Magaldi, vicepresidente esecutivo di Magaldi Green Energy, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, in merito alle energie rinnovabili.



