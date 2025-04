VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale di Venezia ha approvato oggi, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, di concerto con gli assessori all’Ambiente, Massimiliano De Martin, e ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, la delibera che dà il via a un intervento di riqualificazione profonda di uno dei punti verdi più importanti del quartiere.

L’intervento prevede una serie articolata di opere che puntano a valorizzare il parco sotto ogni aspetto: il rinnovo dell’area giochi per i bambini; la creazione di una nuova area calisthenics attrezzata per lo sport all’aria aperta; la realizzazione di due aree cani dedicate; l’installazione di nuovi arredi urbani (panchine, fontanelle, cestini portatifiuti); lo spostamento e la sistemazione del gazebo in legno; l’inserimento di aiuole fiorite e la messa a dimora di nuove piante; la sistemazione delle pavimentazioni sconnesse; una nuova e distintiva decorazione d’ingresso in acciaio corten.

L’investimento per questi interventi è di 210.373,84 euro oltre a 8.298,59 euro di oneri della sicurezza. “Con questo progetto interveniamo su uno spazio centrale e delicato – commenta l’assessore Zaccariotto – con l’obiettivo di restituirlo pienamente alla comunità, rendendolo più bello, sicuro e accessibile a tutti. L’Amministrazione conferma così l’impegno verso la cura dei quartieri, promuovendo una città sempre più vivibile, dove il decoro urbano si intreccia con la sicurezza, il benessere e la partecipazione attiva dei cittadini”.

“Si tratta di un parco in cui il verde non è solo un elemento decorativo – aggiunge l’assessore De Martin– ma parte integrante di un ecosistema urbano più sostenibile, che stiamo promuovendo in tutta la città”.

“Questo intervento completa un percorso già avviato sul fronte della sicurezza – sottolinea l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce – a fine 2023 infatti si erano conclusi i lavori per l’installazione di quattro nuovi occhi elettronici. Le telecamere, connesse alla centrale operativa del Tronchetto, permettono alla Polizia locale di operare da remoto in stretta sinergia con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, rappresentando uno strumento prezioso anche in caso di indagini giudiziarie”.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS)