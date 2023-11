Rimpasto in Giunta a Palermo, Lagalla “Fatto lo stretto necessario”

PALERMO (ITALPRESS) - “Rimpastino in giunta? E’ stato fatto lo stretto necessario, così da riportare il rapporto tra le rappresentanze al riferimento numeri e proporzionale di inizio legislatura. Ci rivedremo per un futuro ‘tagliando’ a metà legislatura. Tra oggi e domani incontrerò gli altri partiti della maggioranza, ma mi sembra di capire che le asperità più importanti siano state tutte rimosse. Daremo anche il tempo a chi esce dalla giunta di chiudere doverosamente alcuni dossier importanti di cui è stata assunta diretta responsabilità, per dare anche riconoscimento di ciò che è stato fatto, in particolare il riferimento è alla settima vasca e la ricapitalizzazione di Rap”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della celebrazione della messa in suffragio dei caduti della Patria di tutte le guerre, che si è svolta al cimitero dei Rotoli. xd6/vbo/gtr