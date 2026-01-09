Rimorchi e semirimorchi, boom di immatricolazioni

ROMA (ITALPRESS) - Il mercato dei rimorchi e semirimorchi continua a viaggiare con il segno più. A novembre le immatricolazioni fanno registrare un aumento del 20,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, confermando un trend positivo che prosegue da diversi mesi. È quanto emerge dai dati diffusi da Unrae. Il bilancio dei primi undici mesi dell’anno rafforza il quadro favorevole: le immatricolazioni complessive raggiungono quota 14.310 unità, in crescita del 13,9% rispetto alle 12.562 dello stesso periodo del 2024. In termini assoluti, si tratta di oltre 1.700 veicoli in più messi su strada, un segnale importante per un comparto strategico del trasporto merci. Unrae esprime soddisfazione anche per la recente pubblicazione del decreto interministeriale che definisce la ripartizione del Fondo straordinario pluriennale da 590 milioni di euro, destinato al rinnovo del parco veicoli. L’associazione ribadisce il proprio impegno, insieme alle altre realtà della filiera, a collaborare per una rapida ed efficace attuazione delle misure previste. Resta però aperto il tema degli incentivi. Il click-day dello scorso 17 dicembre, con uno stanziamento di 3,8 milioni di euro per i veicoli trainati, ha evidenziato la necessità di una programmazione più mirata. L’obiettivo è sostenere concretamente, fin dal primo anno, le imprese nella transizione verso mezzi più moderni e sicuri. tvi/abr/azn