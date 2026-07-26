Rimini, rappresentanza dei Carabinieri all’avvio del progetto sociale “Lavor-Io Lab” dell’Associazione Crescere Insieme

RIMINI (ITALPRESS) – Una rappresentanza dei Carabinieri della Compagnia di Rimini ha partecipato all’inaugurazione di “Lavor-Io Lab”, il nuovo progetto di inclusione sociale promosso dall’Associazione Crescere Insieme di Rimini in collaborazione con una realtà aziendale del territorio. L’iniziativa ha un obiettivo tanto ambizioso quanto concreto: favorire l’autonomia, l’autostima e l’effettivo inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva.

Il progetto si articola in tre percorsi operativi e formativi – la gestione di una serra con attività di apicoltura, una biblioteca-ludoteca e laboratori di artigianato creativo – concepiti per offrire ai ragazzi vere opportunità di crescita personale nel segno della sostenibilità ambientale e dell’inclusione.

La presenza delle Fiamme d’Argento all’evento non è stata formale, ma ha rappresentato la naturale prosecuzione di un legame speciale nato nei mesi scorsi. Proprio i giovani dell’Associazione, infatti, erano stati ospiti della Caserma di Viserba: in quell’occasione avevano toccato con mano la realtà operativa dell’Arma, salendo sui mezzi di servizio e assistendo alle spettacolari esibizioni delle unità cinofile. Questa volta, con orgoglio, sono stati i Carabinieri a “restituire la visita”, entrando nel nuovo ambiente di lavoro dei ragazzi per festeggiare insieme questo importante traguardo.

“L’Arma, da sempre punto di riferimento per la collettività, riconosce nelle iniziative di inclusione sociale un fondamentale strumento di crescita civile e di coesione – si legge in una nota -. La sicurezza, infatti, non si esprime esclusivamente attraverso l’attività di prevenzione e repressione dei reati, ma si fonda sul rafforzamento del senso di comunità e sulla presenza costante accanto ai cittadini. Essere Carabinieri significa garantire ogni giorno legalità e sicurezza, ma anche condividere i valori della solidarietà, dell’ascolto e della vicinanza attiva. È in questa prospettiva che l’Istituzione continua a porre al centro della propria azione le persone più vulnerabili, nonché le famiglie, gli educatori e le realtà associative che operano quotidianamente con professionalità e dedizione per valorizzarne le capacità e promuoverne la piena partecipazione alla vita sociale”.

– Foto Comando Provinciale Carabinieri Rimini –

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