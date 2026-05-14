Rimini conquista la Bandiera Blu 2026, salgono a 11 le località premiate in Emilia Romagna

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo 15 anni la Bandiera Blu torna sulle spiagge di Rimini e riporta il capoluogo romagnolo tra le località balneari premiate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) per qualità delle acque, sostenibilità ambientale, sicurezza, accessibilità e servizi. Un riconoscimento che arriva in una fase di profonda trasformazione urbana e turistica della città, segnata negli ultimi anni dagli interventi sul Parco del Mare, sulla mobilità sostenibile e sulla riqualificazione del waterfront e dello spazio pubblico. Con Rimini salgono a 11 i Comuni Bandiera Blu dell’Emilia-Romagna: Comacchio (Fe), Ravenna, Cervia (Ra), Cesenatico (Fc), Gatteo (Fc), San Mauro Pascoli (Fc), Bellaria-Igea Marina (Rn), Riccione (Rn), Misano Adriatico (Rn), Cattolica (Rn) e, da quest’anno, anche il capoluogo romagnolo.

“Il ritorno della Bandiera Blu a Rimini è un risultato molto importante per una delle capitali italiane del turismo balneare e rappresenta il riconoscimento di un significativo percorso di trasformazione portato avanti dalla città in questi anni sulla sostenibilità ambientale, sulla qualità urbana, sulla riqualificazione del waterfront e sul rinnovamento dell’offerta turistica- affermano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-. Un percorso accompagnato anche dagli investimenti e dalle politiche regionali sulla rigenerazione urbana, sulla mobilità sostenibile e sulla qualificazione della costa, che oggi rafforza ulteriormente il posizionamento di Rimini, e di tutta la Riviera emiliano-romagnola, come destinazione competitiva, innovativa e sempre più attrattiva anche sui mercati internazionali”.

“La crescita delle località Bandiera Blu in Emilia-Romagna dimostra allo stesso tempo la capacità della nostra costa di continuare a evolversi e di interpretare i cambiamenti del turismo contemporaneo– proseguono de Pascale e Frisoni-. Oggi la competitività di una destinazione passa sempre di più dalla qualità urbana e ambientale dei territori, dalla cura dello spazio pubblico, dalla sostenibilità e dalla capacità di costruire servizi ed esperienze all’altezza delle nuove esigenze di residenti e visitatori. È su questa direzione che la nostra Riviera continua a rafforzare il proprio ruolo tra le principali destinazioni balneari italiane ed europee, contribuendo alla crescita dell’attrattività turistica dell’intera Emilia-Romagna e investendo su un modello di sviluppo capace di generare valore, qualità e opportunità per i territori”.

– Foto IPA Agency –

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