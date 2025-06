Righini “Al Summer Fancy Food portiamo la storia del Lazio”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Al Summer Fancy Food di New York "portiamo la nostra storia, la cultura e la tradizione agroalimentare del Lazio che si concretizza in grandi prodotti: abbiamo filiere importanti, dall'olio extravergine d'oliva alla produzione di sardine, prodotti di grandissimo valore che portiamo qui per fare apprezzare e conoscere". Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. f11/fsc/gsl