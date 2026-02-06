Rifiuti tessili, il progetto con “ricompense” per la raccolta di abiti usati

ROMA (ITALPRESS) - In Europa parte il progetto dedicato al deposito cauzionale dei rifiuti tessili che prevede ricompense per i cittadini. Il progetto si chiama TexMat, un’iniziativa finanziata dal programma Horizon dell’Unione europea, finalizzata ad ottimizzare la raccolta dei capi d’abbigliamento post consumo. Si tratta di un progetto che riunisce 14 partner provenienti da sette Paesi dell’UE e che ha come obiettivo è quello di contrastare il grave problema europeo dei rifiuti tessili e il relativo impatto ambientale. L’iniziativa, che sarà attiva fino al 2029, consiste in punti di raccolta automatizzata in grado di separare gli articoli riutilizzabili dai rifiuti conferiti dai cittadini, che riceveranno un incentivo economico sotto forma di rimborsi connessi ai mercati dell’usato. Si tratta di un deposito cauzionale per i tessili usati, che assume la forma di un “premio” con cui si cerca di incoraggiare la partecipazione attiva dei consumatori europei al problema della proliferazione dei rifiuti tessili. Le attività pilota partiranno in Finlandia e Spagna, dove il sistema verrà testato in contesti reali, aiutando i partner a perfezionare le innovazioni e ad esplorare come il sistema possa essere scalato in tutta Europa. Al centro di questo progetto un nuovo tipo di contenitore automatizzato che smisterà gli articoli valutandone la qualità e acquisendo informazioni. Una funzione che guarda già al prossimo debutto del passaporto digitale di prodotto, previsto dalle norme europee sull’Ecodesign. Ogni anno finiscono erroneamente nel rifiuto indifferenziato quasi 840.000 tonnellate di rifiuti tessili, secondo uno studio condotto da ERION. Gli errori più comuni compiuti da chi fa (o meglio vorrebbe fare) la raccolta differenziata si verificano con gli oggetti di cui ci si vuole liberare, ma che non si sa dove buttare e sul podio ci son sicuramente i rifiuti tessili (stracci 41%, scarpe 27% e borse 23%). TexMat contribuisce così ad aprire la strada a un sistema di successo di responsabilità estesa del produttore per i tessuti, premiando al contempo i cittadini per le loro scelte responsabili e incoraggiando una maggiore partecipazione a un’economia tessile circolare. mgg/gtr/col