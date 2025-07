Rifiuti, prorogato fino al 31 dicembre l’accordo quadro tra ANCI e CONAI

ROMA (ITALPRESS) – L’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024 è stato ufficialmente prorogato fino al 31 dicembre 2025: i presidenti di CONAI e di ANCI l’hanno stabilito, si legge in una nota, per garantire la continuità nel ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti in convenzione da parte dei Consorzi di filiera. CONAI, i Consorzi di filiera, ANCI, UPI e i sistemi EPR autonomi – che per la prima volta firmeranno il nuovo Accordo di programma quadro – hanno intanto raggiunto, pochi giorni fa, un’intesa sulla parte generale, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione di almeno due degli allegati tecnici previsti dall’Accordo. Nel testo definitivo della Parte Generale del nuovo Accordo, è prevista, laddove le condizioni economiche lo richiedano, anche la corresponsione di un corrispettivo, una tantum e omnicomprensivo, per il periodo transitorio compreso tra il 1° luglio 2025 e la data di sottoscrizione degli allegati tecnici.

Questi corrispettivi saranno determinati negli allegati tecnici: gli incontri per definire gli allegati saranno calendarizzati a breve. Nel periodo di proroga, si legge ancora, continueranno ad applicarsi le attuali condizioni contenute negli Allegati vigenti, compresi i parametri vigenti per l’assegnazione delle fasce qualitative e i corrispettivi riconosciuti ai Comuni o ai loro delegati per il conferimento degli imballaggi a fine vita al sistema CONAI e ai Consorzi di filiera. La proroga prevede inoltre la prosecuzione dell’incarico a TÜV Italia come soggetto terzo per le attività di analisi sulla qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti.

– foto

(ITALPRESS).