Rifiuti, Manzi (Ama) “Durante il Giubileo abbiamo messo in campo nuovo modello”

ROMA (ITALPRESS) - "L'impatto è stato quello che ci ha permesso di misurarci con un'eccezionalità che è durata un intero anno e che ha riguardato l'intero territorio della città. Paradossalmente, è una gestione più che straordinaria che trasforma un evento straordinario in qualcosa di ordinario. Questo studio, fatto insieme alla Luiss, ci permette di misurare quello che è stato l'impatto sulla città e ci permette di rappresentare il nuovo modello di Ama che abbiamo messo in campo per gestire i rifiuti sul quadrante cittadino complessivo". Lo ha detto il presidente di Ama, Bruno Manzi, in occasione della presentazione a Roma dei dati dello studio, condotto con la Luiss, “Impatto del Giubileo 2025 sulla gestione dei rifiuti a Roma. L’impegno di Ama e i risultati raggiunti" xb1/fsc/azn