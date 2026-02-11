Rientro vincente per Berrettini, battuto Coria nel primo turno a Buenos Aires

ROMA (ITALPRESS) – Rientro vincente per Matteo Berrettini nel circuito internazionale. Il tennista romano, dopo il forfait agli Australian Open, ha comiciato la stagione superando il primo turno dell'”IEB+ Argentina Open”, torneo Atp 250 (con montepremi totale pari a 675.310 dollari) che si sta disputando sulla terra battuta della “Cattedrale del tennis argentino”, il Buenos Aires Lawn Tennis Club, prima tappa della “gira sudamericana”. Berrettini, 58 del mondo e ottavo favorito del seeding, ha sconfitto al debutto il beniamino del pubblico argentino Federico Coria, sceso recentemente fino al gradino 322 del ranking internazionale, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 7-5 7-5. Agli ottavi di finale l’azzurro affronterà il ceco Vit Kopriva, numero 95 del mondo, che al primo turno ha battuto l’altra wild card locale Alex Barrena con lo score di 6-4 3-6 6-4.

Saluta invece Buenos Aires Francesco Passaro. Il perugino, 159 del mondo, promosso dalle qualificazioni, si è arreso al primo turno del tabellone principale contro il peruviano Ignacio Buse, numero 96 della classifica Atp, con il punteggio di 5-7 7-5 6-4. Grande rammarico per Passaro, che conduceva un set a zero ed era avanti 5-1 nella seconda frazione, nella quale ha anche sciupato due match-point, sul 5-3 in suo favore.

