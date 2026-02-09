MILANO (ITALPRESS) – I pm di Milano hanno disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, ai rider, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà” e ci sarebbero dunque gli estremi per uno sfruttamento del lavoro.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
