Aggredisce l’ex compagna e le danneggia l’auto, 38enne arrestato a Roma

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine. La scorsa notte, in seguito ad una chiamata giunta al 112, i militari sono intervenuti in via Tagliacozzo dove l’uomo, dopo avere atteso l’ex compagna nei pressi della sua abitazione, l’avrebbe aggredita fisicamente, mandando in frantumi anche il parabrezza della sua auto e portandole via il telefono cellulare.

Ai Carabinieri la vittima ha raccontato di essere da tempo oggetto di continui episodi violenti da parte dell’ex convivente, avvenuti anche alla presenza del loro figlio minore. La donna è stata trasportata al Policlinico “Umberto I” per le cure mediche necessarie e successivamente presa in carico dal Centro Antiviolenza di zona. I Carabinieri hanno attivato la procedura del “Codice Rosso”. L’arrestato è stato accompagnato nel carcere di “Regina Coeli”.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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