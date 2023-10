Ricostruzione mammaria, protesi e tessuti propri le strade principali

MILANO (ITALPRESS) - La ricostruzione mammaria è l'intervento che permette al chirurgo plastico di ricostruire una mammella demolita, in parte o in tutto, in seguito all'asportazione di un tumore. Il modo in cui viene eseguita la ricostruzione dipende innanzitutto dalle caratteristiche dell'intervento oncologico, e cioè se è stato necessario asportare tutta la mammella e magari anche i tessuti di rivestimento, o solo un quadrante, cioè una parte. A dirlo Pietro Berrino, specialista in chirurgia plastica e oncologia, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl