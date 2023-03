PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia si conferma la regione con il più alto numero di località e di aree, in tutto 53, in cui si è consolidato in modo sistematico il fenomeno del caporalato. E a Palermo le zone dove il fenomeno del caporalato è più radicato sono in assoluto l’entroterra corleonese e le Madonie. Sono alcuni dati contenuti nel 6^ rapporto “Agromafie e Caporalato” dell’Osservatorio Placido Rizzotto della Flai Cgil nazionale presentato a Corleone in occasione del 75esimo anniversario dell’assassinio di Placido Rizzotto. Un anniversario che è stato ricordato con una deposizione di una corona di fiori al cimitero, sulla tomba del sindacalista ucciso dalla mafia, e poi in piazza Garibaldi con la lettura delle poesie a cura degli alunni delle scuole elementari e medie di Corleone. A seguire, nell’aula consiliare, la presentazione dei dati sul lavoro non regolare in agricoltura.

“Da partigiano e sindacalista, Placido Rizzotto ci ha insegnato a coniugare la lotta per la libertà con la lotta per i diritti sociali. Oggi, a 75 anni dal suo sacrificio – hanno dichiarato il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e Dino Paternostro, del dipartimento Legalità e memoria storica della Cgil Palermo -.

Rizzotto ci parla ancora con l’osservatorio a lui intestato, ricordandoci che lo sfruttamento del lavoro, in agricoltura come in altri settori, purtroppo non è finito. Anzi, bisogna moltiplicare gli sforzi per tutelare le troppe persone ancora senza diritti”.

Il lavoro non regolare, rivela l’Osservatorio Rizzotto, si concentra quasi tutto nel Mezzogiorno, in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Lazio. Con tassi di irregolarità che superano il 40 per cento. La Sicilia detiene un primato stabile negli anni.

“La Sicilia, con quasi tre quarti del suo territorio destinato all’agricoltura, si qualifica come il territorio con il più alto numero di aree dopo il Veneto, che ne ha 48, distribuite in metà del terreno rispetto alla Sicilia. E sempre la Sicilia è prima anche per numero di lavoratori irregolari, che secondo le nostre stime sono circa 61.791 unità – hanno sottolineato Matteo Bellogni dell’Osservatorio e Jean Renè Bilongo, segretario Flai Cgil nazionale -. In Calabria questo dato ammonta a 22.050, in Veneto siamo a 19.655 unità. Un record negativo che rimane stabile negli anni anche se la Sicilia è ormai prima in quanto a interventi repressivi, sempre più marcati. Anche il nostro operato sta incidendo fortemente: la Flai è capofila in alcuni progetti come ‘Diagramma Sud'”.

“La giornata è stata l’occasione per rilanciare il nostro impegno nel contrasto a questo fenomeno – hanno detto i segretari Flai Cgil Palermo e Sicilia Dario Fazzese e Tonino Russo – Col sindacato di strada, torneremo nel corleonese come abbiamo già fatto qualche anno fa. E ribadiamo il nostro appello alle imprese sane ad aderire alla filiera della rete agricola di qualità, per dare sempre più forza allo strumento”.

