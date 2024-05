POTENZA (ITALPRESS) – “L’equipe della chirurgia Toracica dell’ospedale San Carlo di Potenza ha pubblicato un articolo scientifico sulla prestigiosa rivista internazionale ‘Clinics of Surgery’ in merito al trattamento chirurgico di un raro caso clinico su una giovane puerpera”. Lo annuncia il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera, aggiungendo che “si tratta di un altro importante riconoscimento scientifico internazionale per il nostro ospedale, che continua a dimostrare come l’approccio multidisciplinare in casi delicati riesca a fare la differenza per la salute dei pazienti”.

“L’intervento riguarda un raro e complesso caso di compromissione polmonare di una giovane puerpera affetta da empiema pleurico secondario a fistola gastro-pleurica, una grave infezione causata da una complicanza di un’ulcera perforata”, spiega Gerardo Guarino, responsabile della chirurgia Toracica dell’ospedale San Carlo. “Trasferita da un altro nosocomio extraregionale in seguito al parto – continua – la paziente è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico toracotomico”. “Dopo più di un anno dall’intervento la paziente sta bene – sottolinea Guarino – e un recente esame diagnostico di controllo programmato ha mostrato la completa guarigione del polmone interessato”.

Il pieno successo dell’intervento ha spinto l’equipe formata dai dottori Gerardo Guarino, Giuseppe Dinatale, Giovanni Del Vecchio, Giovanni Pascale, Rosa Ciriello, Giusy Opramolla, a condividere il lavoro con la comunità scientifica sottolineando la centralità e l’importanza di un team multidisciplinare di chirurghi, anestesisti, pneumologi, infettivologi e radiologi.

– foto ufficio stampa AOR San Carlo di Potenza, al centro il responsabile Gerardo Guarino con equipe Chirurgia Toracica ospedale San Carlo di Potenza –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]