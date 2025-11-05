Riciclo e materie prime critiche, un piano da 2,6 miliardi per l’Italia

RIMINI (ITALPRESS) - L'Italia potrebbe coprire fino al 66% del proprio fabbisogno di materie prime critiche con un investimento mirato di 2,6 miliardi di euro nella filiera del riciclo. E' quanto emerge dal Rapporto Strategico "La geopolitica delle materie Prime Critiche: le opportunità del Piano Mattei e dell'urban mining per la competitività industriale in Italia", presentato da Iren a Ecomondo di Rimini e realizzato da Teha Group.