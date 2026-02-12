Richard Ashcroft in scena il 21 giugno a “La Prima Estate” nell’unica data italiana

ROMA (ITALPRESS) – Richard Ashcroft in scena a “La Prima Estate”, terza giornata del festival del Lido di Camaiore (Lucca), domenica 21 giugno, per la sua unica data italiana. Sul palco la stessa sera anche The Libertines e The Wombats.

Figura cardine della musica britannica contemporanea, Ashcroft è una delle voci più iconiche e influenti degli ultimi trent’anni.

Con i The Verve prima, e una carriera solista di grande successo poi, ha scritto pagine fondamentali della storia del rock inglese, lasciando un segno profondo grazie a una scrittura intensa e a performance dal vivo dal forte impatto emotivo.

