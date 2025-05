Ricerca, il 4,7% degli italiani ha smesso di fumare grazie alle e-cig

ROMA (ITALPRESS) - La sigaretta elettronica si conferma un valido strumento per smettere di fumare e limitare i danni da fumo. Solo un terzo degli italiani, però, si dichiara effettivamente informato sui diversi prodotti presenti sul mercato. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta su un campione di 4.000 interviste da Euromedia Research con il supporto di Anafe Confindustria, presentata a Roma in occasione del “World No Tobacco Day 2025”. spf/fsc/gsl