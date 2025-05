Ricerca, Bernini “Dall’Ue servono investimenti e semplificazione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Choose Europe deve rispondere dal Consiglio Ricerca e Innovazione dell'Unione Europea, le iniziative individuali sono importanti se inserite in una cornice europea". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine del Consiglio Competitività a Bruxelles. "Per avere nuovi ricercatori, stimoli e temi innovativi bisogna metterci i fondi, ne abbiamo investiti 11 miliardi sulle infrastrutture di ricerca e 480 milioni sul fondo italiano per la scienza chiedendo all'Europa di fare lo stesso", ha continuato il ministro. xf4/mca3/sat