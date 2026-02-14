Ricerca, Bernini “Dal Governo risorse e stabilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Ancora una volta, quando la segretaria del Pd, Elly Schlein, si occupa di ricerca non sa di cosa parla e dovrebbe studiare di più”. Così il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, replicando alle affermazioni della segretaria Pd, Elly Schlein, a Napoli. “I ricercatori non sono elettori da inseguire in campagna elettorale, ma capitale umano da valorizzare – ha sottolineato -. Sono il futuro del Paese e meritano meno slogan e più rispetto, ascolto e risposte concrete, come i 60 milioni stanziati nella legge di Bilancio per l’assunzione dei ricercatori al termine del PNRR. O come il Piano triennale della ricerca: un vero e proprio calendario dei bandi che garantisce certezza dei tempi e delle risorse. Una svolta che i ricercatori attendevano da anni. Insomma, sulla ricerca e su precari stiamo affrontando e risolvendo problemi che la sinistra ha creato per calcolo elettorale”.

E poi, a proposito dell’università ha proseguito: “L’Università non è più terreno esclusivo della sinistra. La visione e la concretezza di questo Governo hanno smantellato una narrazione che faceva credere al centrosinistra di essere egemone in questo campo. Non saranno certo le fake news a far recuperare credibilità al Pd. Quello sui tagli agli atenei, per esempio, è diventato uno stanco ritornello. I numeri raccontano un’altra storia rispetto alla propaganda: dal 2019 il Fondo di Finanziamento Ordinario è cresciuto di quasi 2 miliardi di euro, passando da 7,5 miliardi a oltre 9,4 miliardi. Anche gli investimenti sul supercomputer Leonardo a Bologna e l’Università delle Nazioni Unite che ha trovato casa in Emilia-Romagna dimostrano che parliamo di risorse concrete, non di chiacchiere da comizio”.

Sull’autonomia, poi, ha aggiunto: “Non esiste alcun piano per limitare l’autonomia degli atenei: è solo l’ennesima polemica montata da chi confonde la propria visione del potere come strumento di controllo con la realtà. Noi crediamo in responsabilità, libertà e fiducia nelle università. Più che diffondere fake news, la sinistra ed Elly Schlein dovrebbero fare i conti con quella componente del proprio campo che occupa le università – come accaduto a Torino – per trasformarle in centri sociali e organizzare vergognosi scontri contro le forze dell’ordine”, ha concluso.

