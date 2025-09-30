Riccardi “Friuli-Venezia Giulia orgoglioso di ospitare il primo campionato di Futs All”

UDINE (ITALPRESS) – “Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso di ospitare il primo campionato sperimentale di calcio a 5 Futs All inclusivo. Lo sport è una straordinaria operazione culturale di promozione dell’inclusione”. Così si è espresso oggi l’assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi intervenendo alla presentazione del Campionato sperimentale di Futs All, calcio a 5 inclusivo, stagione 2025/26, promosso da Sport Inclusion Fvg in collaborazione con la Lega nazionale dilettanti-Comitato regionale Fvg. Contestualmente è stato firmato l’accordo che sancisce l’avvio ufficiale della disciplina, nata per rendere il calcio uno sport accessibile e inclusivo per tutti, con l’adozione di uno specifico regolamento. Riccardi ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come “questa è una terra che ha sempre avuto una grande sensibilità verso gli ambiti della disabilità e dell’inclusione. Qui è nata la storica Legge 41, che affrontava questi temi prima ancora che fossero riconosciuti a livello nazionale come Livelli essenziali di assistenza”.

Il percorso che ha portato a questo traguardo è stato lungo e condiviso, come hanno spiegato Ermes Canciani, presidente della Lnd Fvg, con Alberto Andriola, presidente di Sport Inclusion Fvg: per tre anni si è lavorato alla definizione di un regolamento – sostenuto anche dall’Associazione nazionale delle famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas Fvg) – che ha permesso di trasformare il calcio a 5 in una disciplina realmente inclusiva grazie a regole particolari capaci di coinvolgere atleti con disabilità. A sancire l’accordo, la presenza di Luca De Simoni, coordinatore dell’Area responsabilità sociale della Lega nazionale dilettanti, giunto da Roma. Riccardi ha ricordato che “nella scorsa legislatura abbiamo aggiornato quella legge, non rinnegandola, ma facendola crescere in coerenza con i tempi moderni. È stata votata per affrontare i temi della vita delle persone con disabilità in una prospettiva culturale, non solo sanitaria”. Soffermandosi sul valore del progetto, l’assessore ha aggiunto che “lo sport inclusivo ha un valore straordinario: è un potente strumento per abbattere le barriere, per garantire indipendenza, libertà e partecipazione sociale. Prima ancora di essere campioni nello sport bisogna essere campioni nella vita, e il Futs All rappresenta pienamente questo messaggio”.

Riccardi ha infine definito la nascita di questo campionato “non solo un evento sportivo, ma una vera e propria operazione culturale, che rende la nostra società più giusta e inclusiva” e ha ribadito che “la Regione sarà al fianco di queste esperienze, sostenendo tutte le occasioni che consentiranno di ridurre differenze e difficoltà, perché il valore più grande che possiamo garantire alle persone è la loro libertà”. Con l’accordo odierno la Sport Inclusion Fvg detiene il regolamento e il marchio, che sarà gestito in collaborazione con la Lega nazionale dilettanti della Figc e potrà fruire del marchio regionale Io Sono FVG sulle maglie ufficiali. Il nuovo campionato vedrà protagoniste quattro squadre: Dynamic Club 2023 Palmanova, Zio Pino Zebrette Udine, Bazinga Trieste e Calcio Isontino Turriaco. Due sono gli obiettivi dichiarati: da un lato ripetere la straordinaria esperienza del Baskin, che oggi conta ben 16 squadre impegnate nel campionato regionale; dall’altro aprire una nuova strada trasformando il calcio a 5 in una disciplina inclusiva a tutti gli effetti.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

