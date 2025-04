Riapre il Giardino Inglese, Alongi “Bella giornata per Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questa è una bella giornata per i palermitani e per chi in questi due anni ha lavorato: sono stati fatti diversi interventi e oggi il parco Piersanti Mattarella viene riconsegnato alla città in maniera adeguata e ben curato. Utilizzeremo i risultati raggiunti in questo parco per le altre ville di Palermo: in tal senso è stato fatto uno studio in cui il cittadino potrà conoscere, attraverso il proprio telefonino, com’era la villa in passato e com’è adesso. Ci sarà anche un percorso per ipovedenti, con una serie di pannelli informativi in cui potranno conoscere la storia di questa meravigliosa villa”. Lo ha detto l'assessore comunale di Palermo alle politiche ambientali, Pietro Alongi, a margine della cerimonia della riapertura dopo due anni di lavori del Parco Piersanti Mattarella, storicamente conosciuto come Giardino Inglese. xd8/vbo/mca1